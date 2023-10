Brighton tikt rond, Ajax houdt tegen • Maduro verrast niet met basiselftal

Na wel heel slordig uitverdedigen van Forbs krijgt Milner een flinke kans, maar zijn schot belandt in de handen van Ramaj.

Het eerste gevaar van de thuisploeg die de bal heeft en geduldig rond tikt, maar nog niet echt bij de Ajax-goal is gekomen. Ajax staat compact, zoals dat dan heet, zoals we het afgelopen weken nog niet zagen. Maar meer dan tegenhouden is het ook niet. Brighton - Ajax: 0-0

Maduro legt uit wat Ajax anders moet doen tegen BrightonLees meer Lees verder ⮕

LIVE: Ajax van Maduro begonnen aan uitduel met BrightonHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

VP-Voetbalkantine: 'Maduro-effect helpt Ajax aan resultaat in Brighton'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax in crisis hoopt onder Maduro op onverwachte stunt bij BrightonHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

Ajax-trainer Maduro onder de indruk van Brighton: 'Ik ga andere accenten leggen'Interim-coach Hedwiges Maduro gaat donderdag bij Ajax een iets andere speelstijl hanteren voor het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De oud-middenvelder ontkent dat hij het compleet anders gaat doen dan de inmiddels vertrokken Maurice Steijn. Lees verder ⮕

Maduro moet waken voor deze valstrik van Brighton: 'Dan kan Ajax echt profiteren'Ajax neemt het donderdag op tegen het gevaarlijke en tactische Brighton, waar de Amsterdammers op zoek gaan naar de eerste zege in de Europa League. De Engelse opponent krijgt veel lof, maar in VP Onder de Loep worden ook de zwaktes van de ploeg van Roberto de Zerbi bloot gelegd. Lees verder ⮕