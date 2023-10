Rentree Miedema hoogtepunt bij probleemloze overwinning Oranje

In de Nijmeegse Goffert zag bondscoach Andries Jonker zijn ploeg een 4-0 overwinning boeken. Bij Oranje maakte Vivianne Miedema haar rentree in de nationale ploeg.Nederland begon met een valse start aan de Nations League door met 2-1 te verliezen van België, maar herstelde zich daarna door met dezelfde cijfers het Engeland van Sarina Wiegman op de knieën te dwingen. Daarom was het duel met Schotland van vrijdagavond van extra groot belang.

Oranje kwam tegen de Schotten echter geen moment in de problemen en noteerde al een vroege voorsprong door Daniëlle van de Donk, die een strakke voorzet van Kerstin Casparij binnentike, waarna Esmee Brugts de score na ruim een half uur verdubbelde. Omdat Oranje al vroeg op rozen zat, hoefde het ook niet voluit te gaan.

In de tweede helft vielen nog twee doelpunten van Lineth Beerensteyn, waardoor de overwinning van Oranje nog wat extra glans kreeg. Het hoogtepunt van de tweede helft, of misschien wel van de hele wedstrijd, was de rentree van Miedema, die haar eerste minuten sinds september 2022 maakte in het Oranje-shirt. Destijds raakte ze langdurig geblesseerd. headtopics.com

Oranje komt in punten gelijk met Engeland (zes) en bereidt zich voor op weer een Nations League-wedstrijd tegen Schotland, maar dan aankomende dinsdag op vreemde bodem.

Valentijn Driessen ziet nieuwe kandidaat voor Oranje en adviseert GimenezValentijn Driessen is enorm onder de indruk van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Feyenoord was woensdagavond een van de vele uitblinkers tijdens de 3-1 zege op Lazio in de Champions League. Ook is de chef voetbal van De Telegraaf goed te spreken over Santiago Gimenez. Lees verder ⮕

