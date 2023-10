Berghuis over Steijn: 'Ik denk dat hij dat zelf verteld heeft aan De Telegraaf'

-international een 'mes in zijn rug' zou hebben gestoken. Zo nam Berghuis het publiekelijk bepaald niet voor de geplaagde oefenmeester op. Zijn zwakke invalbeurt tegen FC Utrecht was naar verluidt de druppel voor Steijn. Ajax ging daar echter niet in mee en nam vervolgens afscheid van de coach.

"Het is lastig natuurlijk. Er is veel gebeurd rondom mijn persoon en rondom Hedwiges. De andere jongens stonden daar wat meer buiten", reageert Berghuis donderdagavond, na de 2-0 nederlaag bij Brighton. Hij gaat vervolgens specifiek in op de berichtgeving."Ik denk dat hij (Steijn, red.) dat zelf verteld heeft aanBerghuis had er geen behoefte aan om nog contact op te nemen met Steijn."Als hij wel de behoefte heeft om dat aan mij te vertellen, dan had hij dat wel gedaan.

"Het zijn wel gevaarlijke dingen voor de beeldvorming ook", gaat Berghuis verder."Maar ja, daar moet je mee dealen. Gelukkig heb ik ondertussen brede schouders. Als je het shirt van Ajax draagt, kun je nooit aan werkweigering doen. Ik viel slecht in en was gewoon niet klaar voor die wedstrijd. Dat reken ik mezelf aan."Video headtopics.com

