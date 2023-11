Schrik in Eindhoven: reanimatie op tribune legt PSV - Ajax tijdelijk stil

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.is zondagmiddag korte tijd stil gelegd vanwege een fysieke noodsituatie op de tribune. Dat alles gebeurde na een half uur spelen.

Commentator Mark van Rijswijk wist kort na het incident te melden dat de persoon in kwestie bij kennis was. Ook de stadionspeaker riep om dat de situatie onder controle was."Het is niet gepast om het heel veel over voetbal te hebben", aldus Van Rijswijk."De wedstrijd wordt hervat zodra de persoon in kwestie per ambulance is afgevoerd."

Hulde aan de medici, groot respect voor een ieder die zich inzet voor anderen. Hopelijk maakt de persoon in kwestie het goed!Hoop dat het goed blijft gaan met de persoon in kwestie. Maar dit gebeurt bizar vaak. Dit kwam echt zelden tot niet voor. headtopics.com

