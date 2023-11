Harde taal in Eindhoven: 'Dit gewoon het slechtste Ajax aller tijden'

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Echt nog nooit. En ik kan er eigenlijk met m'n verstand niet bij", zegt Van de Kerkhof in het."Natuurlijk hoop ik dat PSV gaat winnen, maar dat het zo slecht gaat met Ajax is voor het Nederlands voetbal uiteindelijk niet goed", vindt hij."We hebben allemaal veel aan Ajax te danken en in het buitenland ook een goede naam, door hun successen in het verleden. Het is ongekend dat ze er zo beroerd voorstaan nu.

De 72-jarige Van de Kerkhof kan niet geloven dat hij de laatste weken 'zulke slechte wedstrijden van Ajax heeft gezien'."Dit was gewoon het slechtste Ajax aller tijden. In ieder geval het slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien. Zo'n inzinking is bizar, zeker als je kijkt welke mogelijkheden ze de afgelopen jaren hadden. Zelfs in onze glorieperiodes heeft Ajax nooit zo ontiegelijk slecht gevoetbald.

Kieft: 'Dit wordt een hele andere PSV - Ajax dan ooit tevoren'Wim Kieft ziet dat de confrontatie tussen PSV en Ajax van zondag onvergelijkbaar is met voorgaande edities. De situaties bij de Nederlandse topclubs staan in schril contrast met elkaar, ziet de voormalige spits. Lees verder ⮕

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Brentford deelt harde dreun uit aan Chelsea, Flekken houdt doel schoonLees meer Lees verder ⮕

112-nieuws: aanrijding fietsster in Breda · zwembad Eindhoven ontruimdIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Maduro grijpt in en slachtoffert drie basisspelers voor kraker in EindhovenDe opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs. Lees verder ⮕

Maduro grijpt in en slachtoffert drie basisspelers voor kraker in EindhovenDe opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs. Lees verder ⮕