Drie bevingen in maand tijd bij gasveld Eleveld: 'Niet eerder gezien'

De aardbeving in het gasveld Eleveld is de derde binnen een maand. 'In dat veld hebben we nog niet eerder drie bevingen in één maand tijd gezien', zegt Cynthia Heijne, woordvoerder van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De laatste beving hiervoor was in 2014. De beving van afgelopen maandag bij hetzelfde dorp had een kracht van 1.3. In Hooghalen trilde de grond begin oktober, met een kracht van 1.9. Aardbevingen in dat gebied worden veroorzaakt door de gaswinning.

'Zo'n breuk is dan misschien al kritisch gespannen, waardoor dat weer een beving kan veroorzaken. Wij denken dat dat verband houdt met elkaar, maar we willen de analyse van de NAM afwachten omdat zij verantwoordelijk is.' Volgens de SodM-woordvoerder zijn de meeste bevingen op plekken waar weinig tot geen gas gewonnen wordt, vooral het effect van die drukvereffening. Gas stroomt dan van een plek met hoge druk naar een plek met lage druk.

Let op: wintertijd gaat in, vannacht gaat klok een uur achteruitOm 03.00 uur wordt de klok een uur teruggezet, naar 02.00 uur. In de nacht van 30 op 31 maart gaat de zomertijd weer in. Lees verder ⮕

Gaza vannacht: communicatie komt weer op gang, dodental 'boven de 8000'De afgelopen uren merkten inwoners van Gaza dat ze weer bereik hadden. Ook familieleden in het buitenland konden weer contact krijgen. Lees verder ⮕

'Drie Palestijnen gedood op Westoever' • Iran: Israël heeft rode lijn overschredenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Iran: Israël heeft rode lijn overschreden • 'Drie Palestijnen gedood op Westoever'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Pastoor had na drie minuten al geen zin meer in BarçaLees meer Lees verder ⮕

LIVE: Juventus pakt in absolute slotminuut drie belangrijke punten (gesloten)Juventus speelt op zaterdagavond om 20:45 de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona. De Oude Dame staat op de derde plaats in de Serie A, met twee punten achterstand op Internazionale. De bezoekers zijn terug te vinden op de zestiende plaats. Lees verder ⮕