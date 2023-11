Maduro grijpt in en voert drie wijzigingen door in Philips Stadion

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.is bekend.

Interim-trainer Maduro, die na het duel in Eindhoven naar alle waarschijnlijkheid wordt opgevolgd door John van 't Schip, voerde de nodige tactische wijzigingen door voor het duel met Brighton. Zo koos hij ervoor om meer nadruk te leggen op de compactheid in de verdediging. De Amsterdammers leken verdedigend inderdaad stabieler dan in voorgaande weken, al waren ze aanvallend onmachtig.

Heeft blijkbaar niets geleerd van Steijn. Nu weer 3 andere spelers in de basis. Steijn werd erom verketterd. Ben benieuwd naar de reacties van de Ajax supportersMet andere woorden, je ziet liever dat Maduro twee spelers opstelt die niet beschikbaar zijn en dus ook niet tot de selectie behoren?Dat van Sosa stond er dacht ik niet bij. Van Forbs wel, maar niet goed gelezen. Nee als spelers niet beschikbaar zijn kun je ze niet opstellen. headtopics.com

Drie spelers slachtofferen klinkt groot. Feit is dat alleen Tahirovic geslachtofferd is en Sosa en Forbs niet fit zijn en niet eens bij de selectie zitten. Maar verder, het is zoals verwacht. Veel hetzelfde onder Steijn en logisch dat Maduro in een paar dagen of trainingen wonderen kan verrichten. Verwacht 3-0 voor PSV.

Hlynsson in de basis is echt top. Maduro reageert in ieder geval direct, lijkt enigszins te tunen. Nu heeft Ajax nog niet de tegenstander om even te proberen, maar hopelijk kunnen we wat vertrouwen kweken. De eerste helft donderdag leek er ook meer vertrouwen in de ploeg te zitten.Maar donderdag vertrouwen uitgestraald? Waarin tikkie breed en de keeper aanspelen? Niets creëeren maar wel achter komen. Ik snap niet dat er supporters zijn die hier iets positiefs in zien. headtopics.com

Maduro grijpt in en voert drie wijzigingen door in Philips Stadion
De opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs.

LIVE: Maduro gooit Ajax op de schop, ook PSV-opstelling bekend
Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren?

Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutant
Voor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd.

Borst plaagt 'vriendje van Maduro' in felle discussie over rel rond Ajax
Dat Hedwiges Maduro en Steven Berghuis de inmiddels ontslagen Maurice Steijn een mes in de rug zouden hebben gestoken, is volgens Kees Luijckx grote onzin. De voormalig verdediger van onder meer AZ en NAC Breda is van mening dat Steijn zelf ook schuld heeft aan de sportieve crisis in de Johan Cruijff ArenA.

Maduro broedt op Ajax-plan tegen PSV en ziet kansen: 'Logische oplossing'
Hedwiges Maduro ziet zondag kansen voor Ajax tegen PSV. De interim-trainer vertelt op de voorbeschouwende persconferentie te willen profiteren van de aanvallende speelstijl van de Eindhovenaren.