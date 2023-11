Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1).

Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn de controleurs op het middenveld, waarop Tillman fungeert als meest aanvallende pion. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).kon wel iets meer duidelijkheid geven over Lang. De aanvaller, die kampt met een hamstringblessure, wordt eind november, na de interlandperiode, terugverwacht.

PSV zal het duel met Ajax met gemengde gevoelens ingaan. De Eindhovenaren kwamen tegen Lens op voorsprong, maar wisten die niet vast te houden. Door het gelijkspel wacht PSV nog altijd op zijn eerste overwinning in de groepsfase dit seizoen. De return tegen Lens moet gewonnen worden om (een serieuze) kans te houden op overwintering in het miljardenbal. headtopics.com

Overigens heeft PSV ervoor gekozen om vanaf de wedstrijd tegen Ajax met zogenaamde hardcups te werken. De club kiest daarvoor met het oog op duurzaamheid. Supporters die een biertje willen nuttigen betalen eenmalig twee euro voor zo'n hardcup. Bij een volgende aankoop krijgt de koper een nieuwe hardcup. Na afloop kan de koper de beker weer inleveren, waarna hij of zij het aankoopbedrag van twee euro retour krijgt.Had verwacht dat Til zou starten i.p.

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

PSV-trainer Bosz: 'Lachwekkend dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax'Trainer Peter Bosz wil er niets van weten dat PSV zondag met gemak van Ajax wint. De Eredivisie-koploper is met kop en schouders favoriet tegen de dolende Amsterdammers, die volgens Bosz echt wel goed kunnen voetballen. Lees verder ⮕

PSV-coach Bosz: 'Ajax heeft heel slecht seizoen, maar hoort niet op 17de plek'PSV-Ajax valt zondag nauwelijks nog een topper te noemen. Het verschil tussen de koploper en de nummer 17 is liefst 22 punten. Lees verder ⮕

Bosz over 'onzinverhalen' voor PSV-Ajax: 'Lachwekkend en belachelijk'Peter Bosz benadrukt dat PSV - Ajax ondanks de situatie van de Amsterdammers nog steeds een topper is in de Eredivisie. De trainer van de Eindhovenaren verwacht geen gemakkelijke middag. Lees verder ⮕

PSV-coach Bosz: 'Ajax heeft heel slecht seizoen, maar hoort niet op 17de plek'PSV-Ajax valt zondag nauwelijks nog een topper te noemen. Het verschil tussen de koploper en de nummer 17 is liefst 22 punten. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Voorzichtigheid Bosz onterecht: PSV veegt vloer aan met Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕