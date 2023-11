Pérez maakt strijd om plek twee spannend: 'Zijn zitje staat op het spel'

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertAdele pauzeert concert voor eerbetoon aan Matthew PerryZo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op aarde

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertAdele pauzeert concert voor eerbetoon aan Matthew PerryZo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op aarde

Verstappen neemt leiding na geweldige start • Pérez valt uit in 'zijn' MexicoDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

Bonno is voor PSV, maar zijn vrouw voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV. Lees verder ⮕

Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnenSergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs bij de Grand Prix in eigen land. Lees verder ⮕

Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnenSergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs bij de Grand Prix in eigen land. Lees verder ⮕

Weghorst maakt vanaf 11 meter zijn eerste goal voor HoffenheimBekijk hier het doelpunt van Wout Weghorst tegen VFB Stuttgart. Lees verder ⮕

Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Hij voelt zich te goed voor deze positie’Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. Lees verder ⮕