Een op de drie Brabanders kan zorgkosten niet betalen

Uit datzelfde onderzoek komt ook naar voren dat gezondheid voor de meeste Brabanders het onderwerp is dat de doorslag geeft bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat de zorg voor veel mensen onbetaalbaar speelt daarbij ongetwijfeld een rol.43 procent is het er mee eensWel geeft 50 procent van de ondervraagden aan een eigen risico in de zorg redelijk te vinden.De kwaliteit van de zorg vinden de respondenten ook in orde. Als rapportcijfer geven ze de zorg gemiddeld een zeven.

Over de vraag of er voldoende passende zorg aanwezig is in de omgeving zijn de meningen wat verdeeld. 52 procent vindt van wel, 32 vindt niet dat er voldoende passende zorg in de buurt is.Opvallend is dat 76 procent vindt dat de bejaardentehuizen weer terug zouden moeten komen. De laatste jaren wil de overheid juist dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, tot het moment dat dat echt niet meer mogelijk is.

