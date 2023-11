Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnen

Hij staat 4-0 achter in eigen huis en de kans dat Max Verstappen 5-0 scoort is groter dan dat het 4-1 wordt. Sergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs. Vanaf de derde startrij lijkt winst een mission impossible. 'Om Verstappen te verslaan hebben we een mirakel nodig.

' Ook Ramirez ziet dat Pérez een maat te klein is voor Verstappen. 'Hij begon dit seizoen heel sterk, met een paar zeges. Heel Mexico hoopte dat Sergio kampioen kon worden. Hij begon er zelf ook in te geloven.' De hoop was van korte duur. 'Max heeft een tandje bijgeschakeld en Sergio kan het niet meer bijbenen. Dat is de Max-factor. Hij benadert perfectie. Alles lijkt vanzelf te gaan. Pérez moet er hard voor werken.

