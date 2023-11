Bonno is voor PSV, maar zijn vrouw voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'

"Ik zit behoorlijk in een dip, dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Yvonne op de bank in hun huis in Den Bosch. Haar man Bonno, een echte PSV-fan, kan zijn leedvermaak maar moeilijk onderdrukken nu de club van zijn vrouw onderaan bungelt in de ranglijst van de Eredivisie."Ik kijk eigenlijk nooit van die degradatiewedstrijden zoals vorige week tegen Utrecht", zegt hij lachend.

Koploper PSV neemt het thuis op tegen de nummer 17 Ajax. Vorig jaar was Yvonne nog vol zelfvertrouwen toen dezelfde wedstrijd voor de deur stond."Eigenlijk ga je er als Ajax supporter vanuit dat je kampioen wordt, terwijl PSV iets heeft van 'als we maar kampioen worden'. Wij worden met Ajax gewoon kampioen", klonk het toen.Vandaag zingt Yvonne een toontje lager."Ik herken mijn clubje niet meer.

Ondanks dat PSV nu fier bovenaan staat denkt Bonno dat de eindstrijd om het landskampioenschap nog niet gestreden is."Feyenoord heeft ook een heel goed team, dus het gaat waarschijnlijk tussen die twee." Yvonne hoopt dat PSV-Ajax in een gelijkspel eindigt, maar ze vreest dat het 3-0 wordt. Bonno weet zeker dat PSV er met de winst vandoor gaat."Ik ga voor 5-0", zegt hij met een schaterende lach. headtopics.com

