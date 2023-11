Irene Schouten heeft geleerd van zwaar seizoen: 'Ik moet vaker nee zeggen'

Schouten had zondagochtend een simpele vraag voor haar coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius: wat willen jullie dat ik doe op de 5.000 meter? Moet ik iets speciaals proberen? Hebben jullie een tijd in gedachten? 'Jillert en Arjan antwoordden dat ik maar gewoon lekker moest gaan rijden', zegt Schouten. De kopvrouw van Team Albert Heijn Zaanlander reed zo lekker, dat ze bijna haar eigen baan- en Nederlands record op de langste afstand brak.

Nu denk ik: waarom deed ik dat? Hoezo?' Schouten was door haar drie olympische titels in Peking opeens een van de bekendste sporters van Nederland geworden. Ze was gewild in talkshows en bij sponsoren, en vond het lastig om aanvragen af te wijzen. Al die extra aandacht had grote gevolgen, maar dat onderkende ze pas toen het al bijna te laat was. Vorig jaar december vertelde ze voor het eerst aan Anema dat ze zich al maanden slecht voelde. Dat ze ontzettend veel stress had.

Leerdam en Schouten direct in topvorm met winst op hun favoriete afstandJutta Leerdam (1.000 meter) en Irene Schouten (5.000 meter) laten al bij het eerste schaatstoernooi van het seizoen, het World Cup-kwalificatietoernooi, zien in topvorm te zijn.

