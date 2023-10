Núñez gaat balend naar de grond na goal Gravenberch; ook Dallinga trefzeker

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.gaan nu overtuigend aan kop in Groep E, met negen punten uit drie duels. Toulouse staat tweede, met vier punten na drie wedstrijden.verschenen niet aan de aftrap.

De thuisploeg kwam al na negen minuten op voorsprong via Jota. Hij ontving de bal rond de middencirkel, draaide weg bij zijn tegenstander en verschalkte na een knappe versnelling doelman Guillaume Restes: 1-0.

Heel lang kon Liverpool daar niet van genieten, want dankzij Dallinga stond het na een kwartier weer gelijk. De spits ontsnapte aan de buitenspelval toen hij diep werd gestuurd door Aron Dønnum, ging op keeper Caoimhín Kelleher af en rondde koelbloedig af: 1-1. headtopics.com

Liverpool ging vervolgens weer op zoek naar een nieuwe voorsprong, en die kwam er in de dertigste minuut. Trent Alexander-Arnold gaf de bal voor, waarna Endo klaarstond om de 2-1 binnen te koppen in de lange hoek. Enkele minuten later tekende Núñez zelfs voor de 3-1, door een bal uit de kluts hard en hoog in de korte hoek te schieten.

Vlak na rust kreeg Toulouse de uitgelezen mogelijkheid om terug in de wedstrijd te komen. Kelleher leverde de bal zomaar in, waarna Dallinga Gabriel Suazo een niet te missen kans bood. De linksback hoefde alleen Alexander-Arnold, die op de doellijn stond, nog te verschalken, maar schoot de bal tegen de verdediger aan. Zo bleef het 3-1. headtopics.com

In het restant van de tweede helft kregen beide ploegen nog kansen op een volgende treffer, maar alleen Liverpool wist nog te scoren. Núñez omspeelde Restes en kon de bal voor een leeg doel binnenschieten, maar hij trof de paal. Gravenberch was er als de kippen bij om alsnog voor de 4-1 te tekenen. Terwijl de Nederlander dolblij was met zijn goal, was de Uruguayaan nog aan het balen van zijn misser.

