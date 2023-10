Ajax in aanvallend opzicht totaal machteloos: één speler had nul balcontacten

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.zijn eigen identiteit ‘verloochend’ heeft tegen Brighton & Hove Albion.

Presentator Jan Joost van Gangelen vult de analyticus vervolgens aan met meer statistische dieptepunten. “Ajax had slechts 35 procent balbezit, en dat is in tien jaar tijd niet meer gebeurd.”“De tegenstander van Ajax: 788 passes verstuurd in een wedstrijd. Ook dat is in de afgelopen tien jaar niet voorgekomen”, gaat Van Gangelen verder. “Kortom: je kunt verdedigender spelen, maar dat werkt ook niet.

Kenneth Perez sluit zich aan bij de laatste conclusie van de presentator. “Ajax speelde in de openingsfase van de tweede helft iets aanvallender te spelen, maar toen viel de 2-0 meteen.” “Aan de ene kant weten ze gewoon niet wat er moet gebeuren. Het is gewoon een totale chaos bij Ajax. Op momenten van een snelle tegenaanval weet niemand wat hij moet doen. Ik vind dit een volslagen kansloze nederlaag.” headtopics.com

“Het was echt een kansloze avond”, besluit Perez. “Wat moet je zeggen. Je hebt je eigen identiteit totaal verloochend. Nu liepen ze naar achter en werden er alsnog best veel kansen weggeven.” Geen verrassing deze speler kan er gewoon niets van tenzij hij in de 16 staat, gelukkig heeft hij maar een contract voor 5 jaar. Bergwijn Brobbey en Forbs waren ook hopeloos, Hlynsson en Godts vragen de bal in ieder geval de bal nog, laat die maar is staan.Kenneth Perez vindt dat Ajax zijn eigen identiteit ‘verloochend’ heeft tegen Brighton & Hove Albion. Na afloop van het verloren Europa League-duel met de Engelsen (2-0) kijkt de analyticus bijna moedeloos...

