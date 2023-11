Messi kan verder uitlopen op rivaal Ronaldo met achtste Gouden Bal-winst

De 36-jarige Messi is de torenhoge favoriet nadat hij eind vorig jaar eindelijk in de voetsporen van Diego Maradona trad door Argentinië in Qatar naar de wereldtitel te leiden. Bij de Gouden Bal-verkiezing wordt gekeken naar de prestaties van augustus 2022 tot en met juli 2023. Vrijwel die hele periode was Messi speler van Paris Saint-Germain. Hij tekende afgelopen zomer bij Inter Miami.

Roord en Van Domselaar genomineerd, maar geen favoriet Bij de mannen zijn er geen Nederlanders onder de twintig genomineerden, bij de vrouwen wél. Jill Roord en Daphne van Domselaar dingen mee naar de Gouden Bal, al zijn ze geen favoriet voor de prijs. Aitana Bonmatí is de topfavoriet. De 25-jarige spelmaker leidde FC Barcelona naar winst van de Champions League én de landstitel. Ze werd ook wereldkampioen met Spanje, al werd die prijs in augustus gepakt.

Gouden Bal-nominatie bevestigt nieuwe status Van Domselaar: 'Dit is sick'Daphne van Domselaar kan maandagavond als eerste vrouwelijke keeper de prestigieuze Gouden Bal winnen. Haar nominatie was het gevolg van een droomseizoen waarin ze internationaal doorbrak. Lees verder ⮕

PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter BoszLees meer Lees verder ⮕

PSV op rapport: één uitblinker, drie dissonanten, gouden wissels BoszPSV helemaal bovenaan, Ajax helemaal onderaan: de Eindhovenaren vochten zich in een memorabel spektakelstuk naar een 5-2 zege op de Amsterdammers. VoetbalPrimeur maakt rapport op van de zestien PSV'ers. Lees verder ⮕

Werelddoelpunt: PSG-supertalent Zaïre-Emery (17) knalt bal snoeihard langs BizotDe voetbalzondag is nog jong, maar de goal van de dag lijkt al te zijn gemaakt. Het zeventienjarige Paris Saint-Germain-supertalent Warren Zaïre-Emery tekende tegen Stade Brest na zestien minuten spelen voor de schitterende 0-1. Lees verder ⮕

Het moet beter aan de bal bij Ajax en daarom speelt Van den BoomenLees meer Lees verder ⮕

Barça heeft met Yamal wéér een 'nieuwe Messi': 'Wordt een van de besten'Hij zit nog op school en heeft een beugel, maar kan zaterdag al schitteren in zijn eerste El Clásico. De zestienjarige Yamine Lamal wordt zelfs al vergeleken met Lionel Messi, maar de vraag is of hij de hoge verwachtingen wél waarmaakt. Lees verder ⮕