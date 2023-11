PSV op rapport: één uitblinker, drie dissonanten, gouden wissels Bosz

. Ondanks de ruime zege zal dat de Argentijnse doelman niet lekker zitten. De teller staat nu op vijf tegengoals.bij Ajax ging veel over links, waardoor Teze aanvankelijk een drukke middag beleefde. Hij had het niet makkelijk met Steven Bergwijn, maar bracht in de tweede helft orde op zaken.in de eerste helft was het een rommeltje, achterin bij PSV. En niet voor het eerst vertolkte Ramalho daarin een hoofdrol. De Braziliaan werd keer op keer geklopt door Brian Brobbey.

Hij kon geen moment laten zien waarom hij de voorkeur kreeg boven Guus Til en werd in de rust gewisseld.Bakayoko vocht een verbeten strijd uit met Ajax-linksback Gaston Avila, die hij uiteindelijk op knock-out wist te winnen. In de eerste helft matig, in de tweede helft uitstekend.de aanvoerder van PSV is de eerste speler óóit die in zes opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax trefzeker is. De Jong zal ongetwijfeld trots zijn op de comeback van zijn ploeg.

PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter BoszLees meer Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Bosz maakt korte metten met 'allemaal domme verhalen' voor PSVHet vertrouwen in het Philips Stadion is groot voor PSV - Ajax, maar Peter Bosz verkoopt de huid niet voordat de beer geschoten is. De trainer blijft op zijn hoede, ondanks de problemen in Amsterdam. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door voor topperKoploper PSV beschouwt de wedstrijd tegen laagvlieger Ajax 'gewoon' als een topper, zo benadrukte Peter Bosz. De Eindhovenaren voeren ten opzichte van het Champions League-duel met RC Lens vermoedelijk één wijziging door in de basiself. Lees verder ⮕

Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen AjaxPeter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. Lees verder ⮕

Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen AjaxPeter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. Lees verder ⮕