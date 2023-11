V/d Vaart schiet weer uit slof bij Studio Voetbal: ‘Jij hebt iets tegen Steijn!’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Het ging zondag in de uitzending voornamelijk over Ajax, dat op een historische laatste plaats staat in de Eredivisie.

"Het is gewoon zo: Steijn heeft het niet goed gedaan, maar die spelers blijven hetzelfde", betoogde de oud-international."Maduro neemt het dan over, maar ze zijn tegen Brighton de helft niet over geweest.""Vandaag (tegen PSV, red.) was de eerste helft indrukwekkend, maar de tweede helft zakte het weer zo ver terug… ik heb daar zorgen over."Van Hooijdonk haalde daarop een uitspraak van Van der Vaart uit het verleden aan.

Van der Vaart zag een verkapte sneer in Van Hooijdonks verhaal. De oud-middenvelder refereerde aan zijn opmerking van vorige week, dat Van der Vaart niet objectief zou zijn met betrekking tot Steijn."Jij zei dat ik met meel in mijn mond praatte, maar volgens mij praat jij ook met meel in je mond. Jij hebt iets tegen Maurice, dus je komt weer terug op Maurice." headtopics.com

De tafel keek Van der Vaart vragend aan."Nee", antwoordde Van Hooijdonk,"ik reageer op een opmerking die jij vorig jaar gemaakt hebt. Ik zeg dat je weer 'matige spelers' hebt bij Feyenoord: waarom is dat dan niet uitgekomen?"

Presentator Sjoerd van Ramshorst probeerde in te breken."Je hebt toch wel één goede aanval gezien van Ajax tegen PSV?", vroeg hij aan Van der Vaart."We zijn in discussie", sneerde die terug."Jullie vallen mij aan omdat ik een soort van Maurice verdedig. Ik doe het wel alleen vanavond", smoorde hij de woordenwisseling uiteindelijk in de kiem. headtopics.com

