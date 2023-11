Roep om 'extra' transfers bij Ajax: 'Veel fout gegaan tussen Steijn en Mislintat'

Van den Boomen was de eerste speler die Sven Mislintat naar Amsterdam haalde. Al in zijn eerste dagen merkte hij dat het niet goed zat tussen de voormalige technisch directeur en toenmalig hoofdtrainer Maurice Steijn."Er waren gelijk spanningen tussen mensen op belangrijke posities", verwijst hij op de persconferentie naar Mislintat en Steijn.

"Ze hadden beter moeten samenwerken. Daar is veel fout gegaan, denk ik", gaat Van den Boomen verder. Hij pleit nu voor versterkingen bij Ajax."We kunnen deze selectie weer goed maken, maar daar hebben we wel extra versterkingen voor nodig. Waar we met Ajax naartoe wil, dan heb je op cruciale posities meer volwassenheid nodig.

