Het moet beter aan de bal bij Ajax en daarom speelt Van den Boomen

Ajax' interim-coach Hedwiges Maduro legde in de aanloop naar de kraker tegen PSV uit waarom hij Branco van den BoomenDe ex-speler van Toulouse moest donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies) nog met een invalbeurt genoegen nemen. 'We willen nu eerder naar voren draaien, met hem kunnen we dat beter invullen', vertelde Maduro bij ESPN.

Want vooral in balbezit wil de interim-trainer progressie zien bij zijn ploeg. 'Tegen Brighton legden we het accent op de compacte afstanden. Dat is een beetje on-Ajax, maar daar begint het wel mee. Nu willen we ook mooie aanvallen zien. We moeten lef tonen, anders blijf je verdedigen. DeMaduro's ambtgenoot Peter Bosz spreekt van een 'wedstrijd op zich'. 'We moeten zorgen dat Ajax geen zelfvertrouwen tankt. We gaan hen direct onder druk proberen te zetten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Van den Boomen start, Bergwijn op tijd fitHedwiges Maduro kondigde gelijk na de nederlaag tegen Brighton aan dat Ajax het tegen PSV iets anders zou gaan doen. De interim-coach ruimt vermoedelijk een basisplaats in voor Branco van den Boomen. Lees verder ⮕

Ajax begint met Van den Boomen, Ávila en Hlynsson aan uitduel met PSVAjax begint met zondagmiddag met Branco van den Boomen en Gaston Ávila aan de uitwedstrijd tegen PSV. Ook Kristian Hlynsson heeft een basisplek bij de Amsterdammers. Bij de Eindhovense koploper start middenvelder Malik Tillman. Lees verder ⮕

Vertrouwen in 'heel fijne' Van 't Schip: 'Dan kan het al stuk beter gaan bij Ajax'John van 't Schip is een heel fijne man die bij Ajax voor duidelijkheid en positivisme kan zorgen. Dat stelt Dico Koppers, die bij PEC Zwolle onder de 59-jarige trainer speelde, in Done Deal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. Lees verder ⮕

'Natuurlijk wil ik trainer van Ajax worden, het zou een mooie terugkeer zijn'Patrick Kluivert zou in de toekomst graag aan het roer staan bij Ajax, zo geeft hij aan tegenover Tivibu Spor. De voormalig spits van de Amsterdammers is momenteel hoofdtrainer van Adana Demirspor, en ziet het zitten om terug te keren naar waar het voor hem begon. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Bekijk het programma en de uitslagen van het World Cup-kwalificatietoernooiIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕