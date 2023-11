De voetbalzondag is nog jong, maar de goal van de dag lijkt al te zijn gemaakt.

Het zeventienjarige Paris Saint-Germain-supertalentDe middenvelder knalde de bal van heel ver achter doelman Marco Bizot. Kylian Mbappé zorgde even later ook nog voor de 0-2, al deed Brest voor rust nog wel wat terug via Steve Mounie.