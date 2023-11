Kolonistengeweld op de Westelijke Jordaanoever

Midden-Oostenkenner en NRC-journalistvolgt de kolonistengemeenschap én de Palestijnse buren op de Westbank. Ze maakte onder meer de documentaire

NPORADIO1: 1500 Palestijnen opgepakt en vastgezet door het Israëlische leger in Westelijke JordaanoeverSinds de oorlog in de Gazastrook is het onrustig op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.In drie weken tijd zijn daar meer dan 1500 Palestijnen opgepakt en vastgezet door het Israëlische leger.

OMROEPBRABANT: Steeds weer 112 bellen terwijl er niets aan de hand is: 'Kan levens kosten'Kinderen die giechelend aan de lijn hangen of broekzakgesprekken met mensen die niet eens in de gaten hebben dat ze 112 aan het bellen zijn. Het gebeurt regelmatig in de centrale meldkamer van de hulpdiensten in Driebergen. Soms bellen mensen expres tientallen keren het noodnummer, zonder ook maar een geldige reden.

NPORADIO1: Palestijnen vinden maar moeilijk hun recht bij een rechtbankDat er schending van mensen -en oorlogsrecht plaatsvindt in -en rondom Gaza lijkt niet langer ter discussie te staan na de vele publicaties van onder andere Amnesty International of Human Rights Watch. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

RTVDRENTHE: UWV verwacht volgend jaar banenkrimp in DrentheIn de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit.

VOETBALPRIMEUR: KNVB Beker: blamage NAC, Vitesse ontsnapt en nieuw sprookje voor SpakenburgVitesse is dinsdag ontsnapt aan een blamage in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Arnhemmers wonnen ternauwernood van Groene Ster, dat uitkomt in de Derde Divisie. Voor NAC Breda ging het mis tegen Quick Boys. SC Heerenveen won wel overtuigend, terwijl SV Spakenburg alweer droomt van een nieuw bekersprookje.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Utrecht hoopt na matige Eredivisiestart op bekeroverwinning op RKCOp dinsdagavond kruisen FC Utrecht en RKC Waalwijk om 21:00 de degens in de strijd om de KNVB Beker. De ploeg uit de Domstad heeft een teleurstellende competitiestart achter de rug en is terug te vinden op de voorlaatste plaats, terwijl RKC dertiende staat.

