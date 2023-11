Palestijnen vinden maar moeilijk hun recht bij een rechtbank

Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Maar dat is erg lastig in het gebied. Hoe kunnen grove mensenrechtenschendingen nog wel eventueel worden aangepakt in de rechtbank? Natasja Gibbs vraagt het aan advocaat Liesbeth Zegveld in

:

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopeningVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • 'Deal over opening grens Gaza is rond'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Hulporganisaties eisen dat kabinet zich alsnog uitspreekt voor bestand GazaDe verantwoordelijkheid van het kabinet stopt niet met het geven van geld, stellen ze. 'Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor onze hulpverlening.'

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Hulporganisaties eisen dat kabinet zich alsnog uitspreekt voor bestand GazaDe verantwoordelijkheid van het kabinet stopt niet met het geven van geld, stellen ze. 'Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor onze hulpverlening.'

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Britse minister verwacht dat grens Gaza vandaag opengaat • 'Vier doden bij invallen op Westoever'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder »

NUSPORT: Handelaar 'wist niet' dat masker dat hij voor 150 euro kocht 4,2 miljoen waard wasEen Franse kunsthandelaar stond dinsdag voor de rechter omdat hij een ouder echtpaar zou hebben opgelicht. De man betaalde het koppel 150 euro voor een Afrikaans masker. Zes maanden later bracht het masker 4,2 miljoen euro op bij een veiling.

Bron: NUsport | Lees verder »