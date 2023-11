1500 Palestijnen opgepakt en vastgezet door het Israëlische leger in Westelijke Jordaanoever

In drie weken tijd zijn daar meer dan 1500 Palestijnen opgepakt en vastgezet door het Israëlische leger.Verslaggever Mitra Nazar zocht de familie op van één van de arrestanten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Lange rij lichamen na aanval op vluchtelingenkamp • 'Gewonde Palestijnen morgen naar Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • 'Leger boekt geen vooruitgang'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani LoukVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani LoukVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Israëlische tanks naderen Gaza-stadOp een door Al Jazeera geverifieerde video zijn volgens ooggetuigen Israëlische tanks te zien, in de buurt van een belangrijke hoofdweg van Noord- naar Zuid-Gaza. Auto’s die proberen over de weg te rijden, zouden volgens ooggetuigen worden beschoten. Volgens Hamas zouden de Israëlische tanks zich inmiddels gedwongen hebben moeten terugtrekken.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische vertegenwoordigers VN dragen Jodensterren in veiligheidsraadVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕