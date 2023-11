UWV verwacht volgend jaar banenkrimp in Drenthe

Volgens het UWV hangt dit samen met vergrijzing, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers. Op dit moment is al 24 procent van de inwoners in Drenthe 65 jaar of ouder. Daarnaast heeft nog eens bijna 23 procent van de inwoners een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Deze leeftijdsgroep schuift langzamerhand op richting pensioenleeftijd. De aanwas van jongeren is niet groot genoeg om hun vertrek van de arbeidsmarkt op te vangen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Drenthe zeven wandelroutes rijker door samenwerking tussen WMD en recreatieschap DrentheDe bordjes zijn vervangen, zodat wandelaars precies weten welke kant ze op moeten.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Kraantje Pappie in 2024 weer op clubtourKraantje Pappie (37) gaat volgend jaar weer op clubtour. De artiest maakte maandag bekend dat hij vanaf februari een reeks optredens geeft door heel Nederland. De kaartverkoop voor de shows begint donderdag.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Bruce Springsteen speelt in juni 2024 in Goffertpark NijmegenBruce Springsteen and The E Street Band geven op donderdag 27 juni volgend jaar een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Dat maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Bruce Springsteen treedt in juni 2024 in Goffertpark Nijmegen opBruce Springsteen (74) and The E Street Band geven op donderdag 27 juni volgend jaar een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Dat maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Joost Swinkels presenteert vanaf 2024 vooravondshow QmusicRadio-dj Joost Swinkels gaat vanaf 2 januari 2024 de vooravondshow van 19.00 uur tot 22.00 uur presenteren op Qmusic. Dat maakte de radiozender dinsdag bekend. Daarmee is de 26-jarige Swinkels de opvolger van Kai Merckx, die op de nieuwe radiozender JOE een middagshow gaat presenteren.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Noordenveld voegt zich in 2025 als laatste in rijtje van 'Culturele gemeente van Drenthe'Momenteel is De Wolden, die het stokje overnam van Coevorden, als voorlaatste gemeente aan de beurt. Met het programma 'Wiede Wold' geeft het invulling aan het culturele jaar.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕