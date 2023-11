LIVE: Utrecht hoopt na matige Eredivisiestart op bekeroverwinning op RKC

De ploeg uit de Domstad heeft een teleurstellende competitiestart achter de rug en is terug te vinden op de voorlaatste plaats, terwijl RKC dertiende staat.staat bekend als cupfighter en zal hopen die reputatie eer aan te doen tegen de ploeg van Henk Fraser, die vorig jaar nog ontslagen werd bij Utrecht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: FC Utrecht - RKC Waalwijk, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: FC Utrecht - RKC Waalwijk, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Oukili staat voor belangrijke maanden bij RKC én MarokkoLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Vaessen krijgt knuffels en applaus en maakt rentree bij RKC, mét helmEtienne Vaessen heeft vier weken na zijn botsing met Brian Brobbey tijdens RKC Waalwijk - Ajax de groepstraining hervat. Dat deed de doelman met een helm.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: RKC-keeper Vaessen hervat groepstraining met helm en keert drie strafschoppenEtienne Vaessen heeft maandag de groepstraining hervat bij RKC Waalwijk. Een maand na de botsing met Ajacied Brain Brobbey stond de 28-jarige keeper in aanloop naar het bekerduel met FC Utrecht met een helm op het veld.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VI_NL: MVV ook niet langs Jong FC Utrecht, Van Aken duikt op bij HeerenveenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕