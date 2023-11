Live: FC Utrecht - RKC Waalwijk, Dinsdag 31 oktober 2023

Fortuna Sittard is er voor de vijfde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. Na vier opeenvolgende nederlagen werd zaterdagDe KNVB heeft maandagavond een hoogst opmerkelijk besluit medegedeeld. Scheidsrechter Pol van Boekel gaat zaterdagavond de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord fluiten. De beslissing

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: RKC-keeper Vaessen hervat groepstraining met helm en keert drie strafschoppenEtienne Vaessen heeft maandag de groepstraining hervat bij RKC Waalwijk. Een maand na de botsing met Ajacied Brain Brobbey stond de 28-jarige keeper in aanloop naar het bekerduel met FC Utrecht met een helm op het veld.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VI_NL: Oukili staat voor belangrijke maanden bij RKC én MarokkoLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Vaessen krijgt knuffels en applaus en maakt rentree bij RKC, mét helmEtienne Vaessen heeft vier weken na zijn botsing met Brian Brobbey tijdens RKC Waalwijk - Ajax de groepstraining hervat. Dat deed de doelman met een helm.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: KNVB ‘beloont’ arbiter voor cruciale blunder met aanstelling voor duel FeyenoordDe KNVB heeft maandagavond een hoogst opmerkelijk besluit medegedeeld. Scheidsrechter Pol van Boekel gaat zaterdagavond de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord fluiten.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: KNVB ‘beloont’ arbiter voor cruciale blunder met aanstelling voor duel FeyenoordDe KNVB heeft maandagavond een hoogst opmerkelijk besluit medegedeeld. Scheidsrechter Pol van Boekel gaat zaterdagavond de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord fluiten.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Dylano moest even naar de wc en redt zijn buurvrouw uit brandend huisDoordat Dylano Blok (20) uit Waalwijk nog even naar het toilet moest, heeft hij misschien wel het leven van een oudere vrouw uit Waalwijk gered. Hij haalde zijn buurvrouw donderdag uit een brandend huis aan de Professor Krabbestraat in Waalwijk. Het vuur sloeg over naar het huis van zijn ouders. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕