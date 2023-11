RKC-keeper Vaessen hervat groepstraining met helm en keert drie strafschoppen

Op de afsluitende training voor het bekerduel met FC Utrecht droeg Vaessen een helm. De zogeheten keepershelm zorgt ervoor dat Vaessen zich zekerder voelt. De Tsjechische doelman Petr Cech droeg in de laatste jaren van zijn voetbalcarrière een soortgelijk hoofddeksel. Een maand geleden bleef Vaessen na een botsing met Brobbey liggen op het veld. Hij moest gereanimeerd worden, maar kwam snel weer bij kennis.

Hij maakte furore met drie gestopte penalty's en stelde zich kandidaat voor een mogelijke invalbeurt bij een penaltyserie tegen FC Utrecht. 'We zouden hem heel goed kunnen gebruiken, dat heb je net zelf kunnen zien', zei RKC-trainer Henk Fraser in gesprek met het Brabants Dagblad. 'Maar het moet wel verantwoord zijn. Ik ga het overleggen met de artsen.' Wanneer Vaessen zijn rentree maakt, is niet bekend. Het bekerduel met FC Utrecht staat dinsdag om 21.

