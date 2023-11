NEC-spits Dost blijft voor verder onderzoek in ziekenhuis

De spits van NEC zakte zondag tijdens de wedstrijd tegen AZDost bracht de nacht door in een ziekenhuis in Alkmaar, waar hij zondag direct naartoe werd gebracht. De aanvaller was bij kennis toen hij per brancard van het veld werd gebracht en bracht zelfs nog eenover aan de spelers van NEC. Later liet hij ook via de kanalen van de Nijmeegse club weten dat het

Het is dus nog niet bekend wat er precies met Dost aan de hand is. De 34-jarige speler verblijft in het ziekenhuis in Alkmaar en staat onder controle van de artsen. In de loop van de week wordt er meer nieuws verwacht over zijn situatie en zijn herstel.De KNVB zoekt ondertussen naar een datum om het restant van AZ-NEC uit te spelen. In Alkmaar moesten nog enkele seconden van de reguliere speeltijd plus vijf minuten extra tijd gespeeld worden toen Dost naar de grond ging.

