Etiënne Vaessen weer op het trainingsveld na botsing: 'Enorme vooruitgang'

Hij werd gereanimeerd en werd vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht."Naar omstandigheden gaat het inmiddels redelijk goed met Etiënne", vertelde RKC-directeur Frank van Mosselveld zaterdagavond bij ESPN."Ik heb hem afgelopen week weer bezig gezien op het trainingsveld. Onder begeleiding van de fysiotherapeuten, dus heel voorzichtig. Dit is namelijk een blessure waarbij je van dag tot dag moet afwachten wat het ophogen van de intensiteit met je doet.

Dit wil volgens de directeur echter niet zeggen dat Vaessen deze lijn automatisch kan doorzetten."Dit hopen we wel natuurlijk, maar dat moeten we van dag tot dag bekijken. Maar als je hem spreekt, had Etiënne deze avond al onder de lat hebben willen staan."Vaessen lijkt dus weer helemaal de oude te worden."Ja, zoals het er nu naar uitziet", vertelde de RKC-directeur."Ik ben natuurlijk geen dokter, maar het ziet er positief uit.

