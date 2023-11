Live: Noordwijk - ADO Den Haag, Dinsdag 31 oktober 2023

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.De amateurs van VV Noordwijk beleefden dinsdagavond een fantastische wedstrijd. De ploeg verloor weliswaar met 4-2 van FC Twente, waardoor men is uitgeschakeld in deADO Den Haag is vrijdag de aansluiting met de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie enigszins verloren.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Aanklager Strafhof bij grensovergang Gaza • 6000 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie Den HaagVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Wekdienst 30/10: Protest pechgeneratie Den Haag • Canon Nederlandse natuur uitgereiktNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: NS-medewerker in Den Haag mishandeld na uitschrijven bekeuringVolgens Omroep West gebeurde de mishandeling op station Den Haag Centraal. Een verdachte is aangehouden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: De Vraag aan Den Haag: Mag je een Kamerzetel meenemen naar een andere partij?Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraars vraag. Wij kregen de vraag of je als Kamerlid zomaar je zetel mee mag nemen, of dat de Kamerzetel verbonden is aan een politieke partij. Onze eigen politiek redacteur Anna Pleijsier dook de wandelgangen in, op zoek naar het antwoord.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: SJC Noordwijk - Willem II, Donderdag 2 november 2023De complete wedstrijdpagina van SJC Noordwijk tegen Willem II (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NOS: Demonstraties en vredeswandeling; door heel het land mensen de straat opIn Den Haag, Amsterdam, Venlo en Eindhoven waren vandaag acties in verband met de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕