KNMI waarschuwt voor felle onweersbuien vanmiddag

In de loop van vanmiddag zijn er stevige (onweers)buien mogelijk in Drenthe. Daarbij kunnen hagelstenen tot 2 centimeter vallen en zijn zware windstoten mogelijk, zo waarschuwt het KNMI.

De windstoten kunnen snelheden van 75 kilometer per uur bereiken, zeer plaatselijk tot 90 kilometer. De buien trekken uiteindelijk naar het noordoosten weg. Het KNMI heeft vanaf 16.00 uur code geel afgekondigd vanwege het onstuimige weer. Dit geldt naast Drenthe ook voor de rest van het land. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

