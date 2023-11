Bella-Kotchap deelt foto vanuit ziekenhuisbed: 'Zware tijden maken kampioenen'

De verwachting is dat Bella-Kotchap de komende weken niet inzetbaar is voor PSV. De mandekker deelde zaterdagavond een foto in het ziekenhuis, waarin de speler in bed te zien is. 'De operatie is geslaagd', laat de voetballer weten."Kampioenen ontstaan door zware tijden. Ik zal snel terugkeren bij de gratie van God. Bedankt aan alle vrienden en familie die mij steunen tijdens deze reis.

', maar heeft wel de nodige tegenslagen moeten verwerken in de ziekenboeg van de ploeg. Naast Bella-Kotchap is ook Noa Lang langer dan verwacht uit de roulatie. De aanvaller kampt met terugkerende hamstringklachten en PSV wil geen risico nemen. De Eindhovenaren trappen zondag om 14.30 uur af tegen Ajax en kunnen de tiende zege op rij boeken.

