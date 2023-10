Bosz geeft medische update over Bella-Kotchap en Lang

De centrale verdediger kampt voor de vierde keer in zijn nog prille carrière met een schouderblessure en moet daardoor onder meer de ontmoeting met Ajax laten schieten.De Duitser kampt al een week met een schouderkwetsuur, waardoor hij de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Lens al aan zich voorbij heeft moeten laten gaan. Zijn trainer Peter Bosz bevestigde op de persconferentie in aanloop naar het duel met Ajax van zondag dat hij niet inzetbaar is. 'Hij is er voorlopig niet bij.

Het is niet de enige blessure die Bella-Kotchap de afgelopen jaren heeft geteisterd. Vorig seizoen stond hij ook al tien wedstrijden aan de kant met een knieblessure.Daarnaast gaf Peter Bosz ook een korte update over Noa Lang. 'Hij is weer in training, maar nog niet met de groep. Hij zit in zijn revalidatieproces en dat gaat gelukkig goed. Maar het is voor mij niet in te schatten hoeveel tijd eroverheen gaat voordat hij weer helemaal terug is.

