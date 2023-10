PSV'er Bella-Kotchap voor vierde keer uit de roulatie met schouderblessure

De centrale verdediger kampt voor de vierde keer in zijn nog prille carrière met een schouderblessure en moet daardoor onder meer de ontmoeting met Ajax laten schieten.De Duitser kampt al een week met een schouderkwetsuur, waardoor hij de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Lens al aan zich voorbij heeft moeten laten gaan. Zijn trainer Peter Bosz bevestigde op de persconferentie in aanloop naar het duel met Ajax van zondag dat hij niet inzetbaar is. 'Hij is er voorlopig niet bij.

Het is niet de enige blessure die Bella-Kotchap de afgelopen jaren heeft geteisterd. Vorig seizoen stond hij ook al tien wedstrijden aan de kant met een knieblessure.{"title":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","titleMobile":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","odd":"50.00","url":"https://b1.trickyrock.com/redirect.

Lees verder:

VI_nl »

Langer uitgeschakeld: PSV moet Lang én Bella-Kotchap missen tegen AjaxPSV kan voorlopig niet beschikken over Armel Bella-Kotchap en Noa Lang. De verdediger en aanvaller staan waarschijnlijk nog weken aan de kant, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. Lees verder ⮕

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Noa Lang langer aan de kant bij PSV; aanvaller mist ook duels OranjePSV kan voorlopig niet beschikken over Armel Bella-Kotchap en Noa Lang. Eerstgenoemde kampt volgens het Eindhovens Dagblad met een schouderblessure, al bevestigt de club dat nog niet. Lang, die last heeft van zijn hamstring, komt hoogstwaarschijnlijk pas weer na de interlandperiode in actie. Lees verder ⮕

Noa Lang langer aan de kant bij PSV; aanvaller mist ook duels OranjePSV kan voorlopig niet beschikken over Armel Bella-Kotchap en Noa Lang. Eerstgenoemde kampt volgens het Eindhovens Dagblad met een schouderblessure, al bevestigt de club dat nog niet. Lang, die last heeft van zijn hamstring, komt hoogstwaarschijnlijk pas weer na de interlandperiode in actie. Lees verder ⮕

'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV, het is wat agressiever en scherper'Dick Advocaat is onder de indruk van Feyenoord, dat woensdagavond SS Lazio overklaste in de Champions League (3-1). 'Geweldig', zo typeert hij het spel van zijn oude club. Lees verder ⮕

Amerikaanse verdediger Robinson weer in beeld bij PSVLees meer Lees verder ⮕