Is een minderheidskabinet democratischer dan een meerderheidskabinet? En andere vragen beantwoord

We vroegen wat jullie wilden weten over een minderheidskabinet. De vragen worden beantwoord door hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans (Universiteit Leiden) en universitair hoofddocent Politieke Communicatie Mariken van der Velden (Vrije Universiteit).

Wat na de Tweede Wereldoorlog wel vaker is gebeurd, legt Voermans uit, is dat een kabinet bij aanvang wel een meerderheid had, maar later niet meer. Dit gebeurde bijvoorbeeld als een partij of persoon opstapte, waardoor het kabinet als minderheidskabinet verder regeerde. Vaak gebeurde dat omdat het bijvoorbeeld niet lang meer was tot nieuwe verkiezingen.

"Dat is anders bij een minderheidskabinet. De regerende partijen hebben dan niet automatisch een meerderheid aan zetels in de Tweede Kamer, en dus moeten ze telkens per voorstel steun zoeken bij de oppositiepartijen om toch tot een tijdelijke meerderheid te komen." headtopics.com

Op basis van de laatste zetelpeiling van EenVandaag (17 september) blijkt dat er minstens vier partijen nodig zijn voor een meerderheid, en dat zijn ook nog eens partijen die inhoudelijk samen niet voor de hand liggen. 3.

Nog een nadeel: het regeren blijft in een continue fase van campagnevoeren, omdat er telkens een meerderheid gehaald moet worden. Door die 'taal van campagnevoeren' accepteren kiezers compromissen minder goed, blijkt uit onderzoek dat Van der Velden deed. "Kiezers zijn dan sneller teleurgesteld, en hun vertrouwen in de partij neemt af." headtopics.com

Toch sluit nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract (NSC) een minderheidskabinet niet uit. In het verkiezingsprogramma staat dat 'een minderheidsregering een mogelijkheid zou kunnen zijn om een andere politieke cultuur vorm te geven'. En eerder zei Omtzigt in het tv-programma Buitenhof dat een minderheidskabinet hem 'heel gezond' lijkt. "Dan zou er eindelijk eens een discussie in het parlement zijn zonder dat alles van tevoren is dichtgetimmerd in de coalitie.

Tweede Kamer stopt voor 'tropenweken' lijsttrekkers, verkiezingsreces van startDe agenda is gesloten, want de politieke partijen gaan campagne voeren voor de verkiezingen over precies 26 dagen. Lees verder ⮕

Tweede Kamer steekt stokje voor ov-bezuiniging: 'Stap in de goede richting'Het kabinet wil de vergoeding voor het vervoeren van studenten met 25 procent verlagen, wat neerkomt op een bedrag van 200 tot 260 miljoen euro. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stopt voor 'tropenweken' lijsttrekkers, reces van startDe agenda is gesloten, want de politieke partijen gaan campagne voeren voor de verkiezingen over precies 26 dagen. Lees verder ⮕

Verstappen ook in tweede vrije training voor GP Mexico de snelsteMax Verstappen heeft vrijdag (lokale tijd) ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico de beste tijd op de klokken gezet. De Nederlander was op het door buien geplaagde Autodrómo Hermanos Rodrigues sneller dan Lando Norris en Charles Leclerc. Lees verder ⮕

LIVE: Go Ahead speelt voor tweede week op rij doelpuntloos gelijk (gesloten)Go Ahead Eagles staat weliswaar vijfde in de Eredivisie, de ploeg wacht nog altijd op zijn eerste overwinning buiten Deventer. Zaterdagavond krijgt de ploeg van René Hake op bezoek bij Almere City een nieuwe kans. In de live-omgeving van VoetbalPrimeur volg je de wedstrijd. Lees verder ⮕

LIVE: Salah zorgt voor slotakkoord en scoort de 5-1 voor Liverpool (gesloten)Op donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕