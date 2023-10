PSV zet zoektocht naar verdediger voort: naam van Robinson 'blijft klinken'

. De Amerikaanse verdediger geldt als een serieuze optie voor de komende transferperiode, mede ook omdat zomeraanwinst Armel Bella-Kotchap tot dusver worstelt met blessures.de afgelopen periode nog weinig heeft kunnen toevoegen', aldus het ED. De huurling van Southampton heeft last gehad van een tandprobleem en kampt nu met een schouderblessure. Om die reden is het dan ook logisch dat de Eindhovenaren de markt blijven verkennen.

Tijdens die zoektocht naar een extra centrumverdediger blijft de naam van Robinson, in wie PSV afgelopen zomer ook al interesse toonde, rondzingen. De 26-jarige stopper kan transfervrij overkomen van, aangezien hij daar op 31 december uit zijn contract loopt. Voetbal International maakte eerder al bekend dat er een kans bestaat dat PSV de interesse in hem nieuw leven inblaast.

