Opnieuw aardbeving bij Ekehaar, nu met kracht van 2.2

Bij Ekehaar is vannacht een lichte aardbeving geregistreerd. De beving was rond 3.00 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2.2. De beving, op een diepte van drie kilometer, is volgens het KNMI 'geïnduceerd', wat betekent dat ze samenhangt met de gaswinning in de regio. Het is goed mogelijk dat mensen in de regio de beving vannacht hebben gevoeld. Volgens het KNMI ligt een beving met een kracht van 1.

3 namelijk 'op de grens van het voelbare'. Niet de eerste beving deze maand Maandagmiddag was er ook al een aardbeving bij Ekehaar. Eerder deze maand gebeurde hetzelfde bij Hooghalen. Aardbevingen in Drenthe, waar nog gas wordt gewonnen uit kleinere velden, komen minder vaak voor dan het geval was in Groningen, waar de gaswinning is stopgezet vanaf 1 oktober. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

Taylor Swift blij dat Kendrick Lamar single opnieuw wilde opnemenTaylor Swift (33) is Kendrick Lamar (36) enorm dankbaar dat hij zijn raps op de single 'Bad Blood' jaren later nog eens wilde opnemen. Het nummer staat op haar album '1989' uit 2014 waarvan ze vrijdag de heruitgave heeft uitgebracht. De zangeres zong daarvoor zelf al haar liedjes opnieuw in, maar ook Kendrick deed dus zijn studiowerk over.

