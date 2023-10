Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De herfstvakantie loopt op zijn einde. Heb je nog even zin om er lekker op uit te trekken? We zetten een selectie van de leukste activiteiten dit weekend op een rij. We beginnen vrijdagavond om 20.00 uur natuurlijk op De Oude Meerdijk, want FC Emmen speelt thuis tegen Jong AZ. Na een nederlaag tegen ADO Den Haag en een gelijkspel tegen FC Groningen is het tijd voor weer eens een overwinning.

Ga op nachtexcursie op het Noordsche Veld in Norg, beleef het duister in een fluisterboot op het Leekstermeer, ga op een avontuurlijke wandeltocht door het Asserbos (erg leuk met kinderen) of ga sterrenkijken of -luisteren bij CAMRAS in Dwingeloo. Maar je kunt ook een wandeling met streekverhalen in het Drents maken of naar een onderduikhol in Nieuwlande. Nieuwsgierig wat er allemaal te doen is? Hier vind je het complete aanbod. Foto-excursie De herfst betekent prachtige kleuren.

Verbod op nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgrondenIn Drenthe ligt voor 518 hectare aan zonneparken, wat ongeveer de grootte heeft van ruim 750 voetbalvelden.

