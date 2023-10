Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?

Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister Met het Oog op Morgen 25-10-2023Beluister NOS Met het Oog op Morgen: Met het Oog op Morgen 25-10-2023 Lees verder ⮕

Wat is het alternatief voor Hamas?De oorlog houdt de Tweede Kamer veel bezig. Gisteren was er een Palestijnse delegatie op bezoek. Onder hen de minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki, van de Palestijnse Autoriteit. Lees verder ⮕

'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV, het is wat agressiever en scherper'Dick Advocaat is onder de indruk van Feyenoord, dat woensdagavond SS Lazio overklaste in de Champions League (3-1). 'Geweldig', zo typeert hij het spel van zijn oude club. Lees verder ⮕

Van Hecke geeft aan wat hem verbaasde aan het spel van AjaxLees meer Lees verder ⮕

Taalstrijd: 'Waarom het Fries wel en het Drents niet, dit voelt niet goed'Waarom is het Fries een echte taal en het Drents niet? Meneer Oost uit Erica wil weten hoe het zit. Lees verder ⮕

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕