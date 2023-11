Ineke vond iets griezeligs met tentakels, Frans weet wat ze zag

. Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan een dode vogel op het strand, een zwevend zaadje, een duivelsei en een enge paddenstoel met tentakels.Ineke de Hart was aan het wandelen bij de Steegerf in de Loonse en Drunense duinen en zag iets griezeligs liggen, met tentakels. Ze durfde een foto te maken, omdat ze zag dat de tentakels niet bewogen. Als je heel goed kijkt naar de foto, zie je dat deze paddenstoel een witte basis heeft waaruit die vijf oranje armen steken.

Stefan van den Boom vond een aangespoelde dode vogel op het strand bij Renesse. Hij dacht dat het misschien een zwartvoetpinguïn was. Nu weet ik niet zoveel van zeevogels, maar ik denk dat dit een dode alk is. Ik weet dat alken bijzondere zeevogels zijn. Ze kunnen heel snel vliegen en kunnen ook goed manoeuvreren.Ze kunnen tussen de golven door manoeuvreren. Dit kun je ook waarnemen voor onze kust en dit heb ik vaak gedaan.

Hans en Hanneke Schuurmans deden een bijzondere melding. Ze zagen iets groens in de bijkeuken dat de huiskamer in hopte. Tot hun stomme verbazing zagen ze dat het een boomkikker was! Ze hebben het diertje gevangen en netjes buitengezet. Ze vragen zich af waarom zo’n boomkikker in een gewone wijk in Helvoirt voorkomt. Tja, dat is een lastige vraag. Helvoirt is een dorp dat in een natte omgeving ligt, met als mooiste voorbeeld het Helvoirts Broek. headtopics.com

