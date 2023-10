Esmah Lahlah telt haar laatste dagen als wethouder van Tilburg

De campagne begint nu - ruim vier weken voor de verkiezingen - echt op gang te komen, en dat betekent dat Esmah Lahlah haar laatste dagen telt als wethouder van Tilburg. Ze is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.Esmah Lahlah, geboren in Helmond als dochter van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader, werd in 2018 partijloos wethouder in Tilburg.

Van dat effect hoop GroenLinks-PvdA nu ook landelijk te profiteren. Maar het was toch ook vooral haar onorthodoxe aanpak van het armoedeprobleem in de stad waardoor ze de aandacht trok. Ze experimenteert bijvoorbeeld met basisbanen voor mensen die lastig aan het werk komen. En ze gaf zelfs mensen met een uitkering extra geld."Maar ik heb soms wel het gevoel dat ik van experiment naar experiment ga", zei ze onlangs bij Omroep Tilburg.

Daarom wil ze haar ideeën over armoede - uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen - naar een hoger plan tillen. En daarvoor heeft ze het politieke tij mee, want bestaanszekerheid is één van de topthema's geworden in Den Haag.Mathilde Min van het Brabantse Historisch Informatie Centrum in Den Bosch over de zoektocht naar de oudste film van Brabant. headtopics.com

En de broers Sam en Merijn Knoop uit Geertruidenberg doen namens Brabant mee aan het allereerste Regio Songfestival van Nederland, dat op 4 november 20.30 uur LIVE wordt uitgezonden door Omroep Brabant.terug te kijken en via Brabant+.

Lees verder:

omroepbrabant »

Hevige botsing in Tilburg: auto op de kop op fietspadOp de Goirksestraat in Tilburg is donderdagmiddag net na middaguur een auto over de kop geslagen. Op beeld van een omstander is te zien hoe de auto op zijn kop op het fietspad ligt. Lees verder ⮕

Yeşilgöz, Omtzigt en Timmermans treffen elkaar 5 november bij RTLBij het RTL-verkiezingsdebat op zondag 5 november staan Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) tegenover elkaar. De grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen BBB doet niet mee aan dit debat. Lees verder ⮕

Kamermeerderheid pleit voor landelijk coldcaseteamEen meerderheid in de Tweede Kamer pleit voor een landelijk coldcaseteam. Momenteel wordt per regio bepaald welke onopgeloste moordzaak opnieuw wordt bekeken en hoeveel rechercheurs aan coldcases werken. VVD, GroenLinks-PvdA, BBB, PVV, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren willen dat dit voortaan landelijk wordt aangestuurd. Lees verder ⮕

Zware crash na politie-achtervolging, bekijk hier de beeldenEen achtervolging, dwars door Tilburg, heeft donderdagmorgen voor een enorme ravage gezorgd. De man reed honderden meters over het fietspad van de Goirkestraat, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. De politie wist de 36-jarige man snel in de boeien te slaan. Lees verder ⮕

Zo vliegt een auto over de kop door de Goirkestraat na politieachtervolgingOp de Goirksestraat in Tilburg is donderdagmiddag net na middaguur een auto over de kop geslagen. Op een video van een omstander is te zien hoe de auto nog met draaiende wielen op zijn dak op het fietspad ligt. Het ongeluk gebeurde na een politieachtervolging. Lees verder ⮕

Ad zag achtervolgde auto op zich afstormen: ‘Wonder dat ik nog leef'Bij een politie-achtervolging in Tilburg zijn twee fietsers aangereden. De kamikazepiloot wilde koste wat kost ontsnappen en reed honderden meters over het fietspad in de Goirkestraat met hoge snelheid. De fietsers konden nog net op tijd opzij springen. Lees verder ⮕