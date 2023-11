Emotionele middag voor Arsenal-fan Nketiah: 'Draag mijn hattrick aan haar op'

De 24-jarige aanvaller van Arsenal maakte voor het eerst in zijn carrière een hattrick in de Premier League en had zo een groot aandeel inNketiah vertelde na de wedstrijd dat hij een emotionele reden had om de drie goals aan iemand op te dragen. 'Vorige maand is mijn tante overleden en deze hattrick was voor haar. De familie zat op de tribune, dus dit was een zeer speciaal moment. Het is niet makkelijk geweest, dus dit was geweldig om mee te maken.

In gesprek met het clubkanaal van Arsenal liet Nketiah ook weten dat hij erg trots was toen hij de aanvoerdersband om zijn arm kreeg. Bukayo Saka ging naar de kant en droeg de band over aan hem. 'Dat was een droom die uitkwam. Arsenal is mijn club, ik ben al van kinds af aan fan. Om dan aanvoerder te zijn en het team te leiden, daar ben ik erg trots op.'

Nketiah voegde bij de BBC nog toe dat hij eigenlijk de strafschop had moeten nemen die in de slotfase de 4-0 opleverde. 'Ik zou hem nemen, maar Fabio Vieira verwacht binnenkort een kindje. Ik gunde hem het moment met zijn familie.' headtopics.com

Manager Mikel Arteta was lovend over Nketiah. 'Dit is prachtig voor hem. Hij komt hier uit de jeugd en mag het nu meemaken om een hattrick te maken in de Premier League. Hij moet hier vooral van genieten en verdient dit volledig. Hopelijk volgt er nog meer. Eddie heeft minuten en kansen nodig. Als hij dat krijgt, dan scoort hij en laat hij zich zien. Hij is een geweldige speler voor Arsenal.'

