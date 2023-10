Frans Bauer ziet het als zijn missie om mensen met laaggeletterdheid te helpen: 'Schaamte bij mijn ouders gezien'

Voor zijn nieuwe programma ‘Een Leven Zonder Letters’ volgde hij een jaar lang twaalf mensen met die laaggeletterdheid. En dat doet de volkszanger veel.

Voor zijn nieuwe programma ‘Een Leven Zonder Letters’ volgde hij een jaar lang twaalf mensen met die laaggeletterdheid. En dat doet de volkszanger veel.

Lees verder:

RTLBoulevard »

Frans supertalent Wembanyama geen zege gegund bij debuut in NBAHet tijdperk Victor Wembanyama in de NBA is officieel begonnen. Een zege was het Franse supertalent bij zijn debuut niet gegund. Zijn club San Antonio verloor met 126-119 van Dallas. Lees verder ⮕

Frans supertalent Wembanyama geen zege gegund bij debuut in NBAHet tijdperk Victor Wembanyama in de NBA is officieel begonnen. Een zege was het Franse supertalent bij zijn debuut niet gegund. Zijn club San Antonio verloor met 126-119 van Dallas. Lees verder ⮕

Meeste Brabanders weten nog niet op wie ze stemmen, maar ze gaan welDe meeste Brabanders weten nog niet op welke partij ze gaan stemmen op 22 november. Wel zegt een ruime meerderheid (waarschijnlijk) te gaan stemmen bij de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Als al die mensen inderdaad op komen dagen, wordt de opkomst fors hoger dan bij eerdere verkiezingen. Lees verder ⮕

Podcast De Dag: Mike Johnson is onbekend, christen en trumpistWie is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden? Lees verder ⮕

Steijn krijgt steun uit Twente-hoek: 'Wie moest Álvarez vervangen bij Ajax?'Lars Unnerstall springt in de bres voor Maurice Steijn. De keeper van FC Twente werkte met de opgestapte Ajax-trainer bij VVV-Venlo en hield daar een goed gevoel aan over. Lees verder ⮕

Esmah Lahlah telt haar laatste dagen als wethouder van TilburgZe zit ruim vijf jaar in de politiek is nog maar twee jaar lid van GroenLinks en toch speelt ze nu al een vooraanstaande rol in de landelijk GroenLinks-PvdA. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah staat op de plaats twee op de kandidatenlijst pal achter lijsttrekker Frans Timmermans en nog voor Jesse Klaver. Lees verder ⮕