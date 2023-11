Frans Bauer en Jody Bernal steken megahit in nieuw jasje

Frans maakte vorige maand op Radio 538 bekend dat 'Heb Je Even Voor Mij' begin deze eeuw eigenlijk bedoeld was voor Jody, maar dat de toenmalige manager van de zanger het lied had afgewezen. Frans was daarbij en eiste het vervolgens op. Toen dit nieuws naar buiten kwam zag Jody er wel een duet in, zo bekende hij aaneen update."We hebben met elkaar gesproken, en we gaan binnenkort iets samen doen in de studio.

De Brabander liet vervolgens toch los dat hij en Jody allebei met het nummer aan de slag gaan en dat ze ook Emile Hartkamp, de producent van het liedje, hebben benaderd."We gaan binnenkort samenkomen en dan lijkt het ons een heel goed plan om dit liedje ook een beetje van Jody Bernal te laten zijn."Frans Bauer heeft soms moeite om zich 'in te houden' als hij bij de voetbalwedstrijd van zijn zoon staat te kijken.

