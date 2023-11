David Haverdings wint in aanloop naar EK de Koppenbergcross voor beloften

Zijn landgenoot Victor Van de Putte finishte op 1 minuut en 43 seconden op de derde plaats. Haverdings staat zaterdagmiddag aan de start van het EK veldrijden voor beloften in het Franse Pont-Chateau. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

NUSPORT: Fem van Empel is vlak voor EK veldrijden ook oppermachtig in KoppenbergcrossFem van Empel heeft woensdag in aanloop naar de EK op overtuigende wijze de Koppenbergcross gewonnen. De Nederlandse veldrijdster kwam na een zware cross door de modder solo over de finish in Oudenaarde.

VOETBALPRIMEUR: Stevige kritiek op Ten Hag: 'Hij weet zelf ook dat hij het niet redt bij United'Neil Warnock denkt niet dat Erik ten Hag het gaat redden bij Manchester United. De ervaren Engelse manager is kritisch op de ex-coach van Ajax en kraakt onder meer zijn aankoopbeleid op Old Trafford.

NOS: Met elfde zege op rij laat Van Empel zien klaar te zijn voor EK veldrijdenDe 21-jarige Fem van Empel wint de Koppenbergcross met overmacht.

NUSPORT: Handelaar 'wist niet' dat masker dat hij voor 150 euro kocht 4,2 miljoen waard wasEen Franse kunsthandelaar stond dinsdag voor de rechter omdat hij een ouder echtpaar zou hebben opgelicht. De man betaalde het koppel 150 euro voor een Afrikaans masker. Zes maanden later bracht het masker 4,2 miljoen euro op bij een veiling.

