Fem van Empel is vlak voor EK veldrijden ook oppermachtig in Koppenbergcross

De regerend wereldkampioene heeft tot nu toe alle races gewonnen waarin ze is gestart. Zondag boekte ze in Maasmechelen haar tweede wereldbekerzege op rij. De dag ervoor was ze succesvol in de wedstrijd van de Superprestige in Ruddervoorde. Ze was eerder ook de beste in Overijse en de Nacht van Woerden. Van Empel gaat door de nieuwe overwinning met een uitstekend gevoel naar de EK veldrijden in het Franse Pontchâteau. Het toernooi staat van vrijdag tot en met zondag op het programma.

