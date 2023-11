Met elfde zege op rij laat Van Empel zien klaar te zijn voor EK veldrijden

De Britse Anna Kay won de spannende strijd om de derde plaats in de wedstrijd die deel uitmaakt van de X2O-Badkamers Trofee. 'Het parcours was loodzwaar', zei regerend wereldkampioen Van Empel. 'Je komt niet echt vooruit. Je achterwiel draait steeds door. Het is toch wel verraderlijk.' Ze verwacht niet dat de zware wedstrijd van invloed zal hebben op de EK. 'Het is nu belangrijk om zo goed mogelijk te herstellen. Ik ga wat rust nemen. Zaterdag is een nieuwe dag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOSSPORT: Met elfde zege op rij laat Van Empel zien klaar te zijn voor EK veldrijdenDe 21-jarige Fem van Empel wint de Koppenbergcross met overmacht.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Fem van Empel is vlak voor EK veldrijden ook oppermachtig in KoppenbergcrossFem van Empel heeft woensdag in aanloop naar de EK op overtuigende wijze de Koppenbergcross gewonnen. De Nederlandse veldrijdster kwam na een zware cross door de modder solo over de finish in Oudenaarde.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip sprak van Gaal en switcht mogelijk van systeem: 'Dat zou kunnen'John van 't Schip heeft de afgelopen periode met Louis van Gaal gesproken. De kersverse Ajax-trainer, die mogelijk overstapt naar een nieuw systeem, sprak met extern-adviseur onder meer over voetbalinhoudelijke zaken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Hugo wil 750 arme en eenzame mensen een heerlijke kerst bezorgenMet een diner van vijf gangen, omkleedt met entertainment en opgevrolijkt met een lichtjesroute, wil Hugo van Rooij dit jaar 750 mensen een heerlijke kerst bieden.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: V/d Boomen won bij neef informatie in over Van 't Schip: 'Is hij heel sterk inBranco van den Boomen heeft een positieve eerste kennismaking gehad met John van 't Schip. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax stond dinsdag voor het eerst op het trainingsveld op De Toekomst en legde meteen een aantal accenten. Ajax TV sprak na afloop van de training met Van den Boomen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: V/d Boomen won bij neef informatie in over Van 't Schip: 'Is hij heel sterk inBranco van den Boomen heeft een positieve eerste kennismaking gehad met John van 't Schip. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax stond dinsdag voor het eerst op het trainingsveld op De Toekomst en legde meteen een aantal accenten. Ajax TV sprak na afloop van de training met Van den Boomen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕