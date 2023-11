Met elfde zege op rij laat Van Empel zien klaar te zijn voor EK veldrijden

Denise Betsema eindigde uiteindelijk als tweede, op liefst 1.55 van de winnares. De Britse Anna Kay won de spannende strijd om de derde plaats in de wedstrijd die deel uitmaakt van de X2O-Badkamers Trofee. 'Het parcours was loodzwaar', zei regerend wereldkampioen Van Empel. 'Je komt niet echt vooruit. Je achterwiel draait steeds door. Het is toch wel verraderlijk.' Ze verwacht niet dat de zware wedstrijd van invloed zal hebben op de EK.

