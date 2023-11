Druk op Ten Hag groeit na volgende vernedering op Old Trafford

Newcastle United, dat in de Premier League slechts twee punten meer pakte dan Manchester United, kwam gehavend voor de dag in het. Manager Eddie Howe moest onder andere Alexander Isak, Sandro Tonali en Oranje-international Sven Botman missen. Daarnaast viel Matt Targett al binnen vijf minuten uit. Toch leek dat zijn ploeg amper te deren.

Het werd een pijnlijke eerste helft voor Ten Hag. Newcastle was heer en meester. Dat onderstreepten de gasten ook in de score. Het was nota bene Miguel Almirón, de vervanger van Targett, die de score opende. Na een geweldige actie van de piepjonge rechtsback Toni Livramento schoot hij de bal knap achter doelman Andre Onana. En Onana werd meteen daarna wéér geklopt. Een afvallende bal werd door Lewis Hall knap achter de doelman geschoten (0-2).

De opleving was van korte duur, want nadat de storm was gaan liggen, sloeg Newcastle wéér toe. Dit keer was het Joe Willock die na nota bene gestuntel van Amrabat raak schoot. Daardoor werd het een vernedering voor. En voor Ten Hag, die zijn ploeg uitgeschakeld zag worden en werd toegezongen met het aloude Engelse voetballied ‘Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

